Звезда фильма «Груз 200» Агния Кузнецова может развестись с мужем
Фото - © Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Актриса Агния Кузнецова якобы может находиться на грани развода с супругом Максимом Петровым. Журналистка Ксения Собчак спросила у нее в интервью о том, заканчивается ли брак, но артистка частично ушла от ответа, сообщает Starhit.
Кузнецова сказала, что «просто наблюдает» за отношениями. При этом не теряет уважения и любви.
«Ты просто наблюдаешь, как заканчивается брак?» — спросила ведущая.
Кузнецова не поняла, почему Собчак решила, что дело идет к разводу. Актриса пояснила, что просто наблюдает за собой и ощущениями. При этом она не хочет говорить об отношениях подробно, поскольку брак — дело двух человек.
Собчак добавила, что раньше Кузнецова выкладывала в соцсети много контента с Петровым и рассказывала об отношениях с ним. Однако сейчас ведущая, по ее словам, видит человека, который «в чем-то разочарован», не постит фото и не комментирует семейную жизнь.
«Это очевидно связано с разочарованием и какой-то переменой», — выразила мнение Собчак.
