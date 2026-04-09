Звенигородский музей проведет День истории 18 апреля

Программа «День истории: сохраним прошлое» пройдет 18 апреля в Звенигородском государственном музее-заповеднике. Мероприятие приурочили к Международному дню культуры и Международному дню охраны памятников и исторических мест, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Программа посвящена вопросам сохранения и защиты культурного наследия. Она начнется в 12:00 с авторской экскурсии заместителя директора по научной работе музея Дмитрия Седова по территории Древнего кремля. Экскурсия будет посвящена особенностям реставрации Успенского собора.

Затем доктор искусствоведения Тигран Мкртычев прочитает лекцию о роли Николая Рериха в формировании международной системы защиты памятников культуры в периоды военных конфликтов. Слушателям расскажут о гуманистических взглядах художника и их отражении в его живописном и литературном творчестве.

День культуры связан с подписанием в 1935 году Пакта Рериха — первого международного договора об охране художественных и научных учреждений. Инициатором документа стал Николай Рерих. В настоящее время в Звенигородском манеже проходит масштабная выставка его работ. Подробности опубликованы на сайте музея. Возрастное ограничение 12+.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.