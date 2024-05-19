Зрители ушли с концерта Верки Сердючки, услышав песни на русском языке

На концерте прозвучала популярная песня Dancing Lasha Tumbai, после начала спецоперации ее переименовали в Dancing Russia Goodbye. Также Сердючка обратилась к украинцам, представившим страну на конкурсе «Евровидение», и поздравила их с визитом на эту «Голгофу».

Но и она не смогла остановить зрителей, услышавших старые хиты артиста «Дольче Габбана» и «Все будет хорошо», они были написаны еще до начала конфликта.

Данилко извиняться за исполнение песен на русском не стал. Также певец не прокомментировал поведение поклонников.