Зрители ушли с концерта Верки Сердючки, услышав песни на русском языке
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Певец Андрей Данилко, известный под сценическим псевдонимом Верка Сердючка, выступил в Киеве. Некоторые зрители, услышав старые песни на русском языке, сразу покинули зал, сообщает «Царьград».
На концерте прозвучала популярная песня Dancing Lasha Tumbai, после начала спецоперации ее переименовали в Dancing Russia Goodbye. Также Сердючка обратилась к украинцам, представившим страну на конкурсе «Евровидение», и поздравила их с визитом на эту «Голгофу».
Но и она не смогла остановить зрителей, услышавших старые хиты артиста «Дольче Габбана» и «Все будет хорошо», они были написаны еще до начала конфликта.
Данилко извиняться за исполнение песен на русском не стал. Также певец не прокомментировал поведение поклонников.