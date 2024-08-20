Зрители Наро-Фоминска погрузились в мир героических мелодий

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82 года назад в блокадном Ленинграде состоялась премьера 7-й симфонии Дмитрия Шостаковича, ставшая непреходящим символом сопротивления советского народа фашистским захватчикам и непоколебимой веры в грядущую победу над врагом. По этому случаю в Наро-Фоминске прошел концерт «Симфония победившего духа», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Зрители погрузились в мир героических мелодий, мощных маршей и патриотических песен, которые во все времена заставляли сердца биться сильнее и поднимали боевой дух.

С тематическим видеообращением выступил заместитель председателя Московской областной Думы Олег Рожнов.

На протяжении всего мероприятия на экране транслировались кадры хроники блокадного Ленинграда и фрагменты исполнения Симфонии № 7 симфоническим оркестром филармонии.

На финальной песне «Поклонимся великим тем годам» присутствующие в амфитеатре парка Победы встали и почтили память погибших. Никто не забыт, ничто не забыто.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.