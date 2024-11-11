В Егорьевском музее анонсировали необычное мероприятие

сегодня в 16:20

В группе музея пригласили посетителей на вечер, где поэзия, изобразительное искусство и современные технологии сольются в единое целое.

Выдержки из романа прозвучат в исполнении студентов-«сценистов» егорьевского Колледжа педагогики и искусства. Живописную часть составит графика Аллы Жуковой «Онегин. Рисунки на полях романа». А самое интересное и необычное — интеграция нейросетей и современных технологий от Гарника Абрамяна.

Мероприятие состоится в пятницу, 15 ноября, в 16:00 в каминном зале художественного отдела по адресу: г. Егорьевск, ул. Советская, д. 73/20

Вход свободный.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.