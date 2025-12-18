Жуковский ансамбль «Теремец» стал победителем Всероссийского фестиваля

сегодня в 15:49

По итогам музыкального конкурса фольклорный ансамбль «Теремец» Жуковской детской школы искусств № 1 был удостоен звания лауреата I степени. Коллектив успешно выступил в номинации «Народное пение, возрастная группа 25+».

Ансамбль «Теремец» представлял на фестивале ЖДШИ № 1 под руководством преподавателя по программе «Музыкальный фольклор» Галины Щегловой.

Это достижение стало вторым крупным успехом коллектива за текущий концертный сезон. Ранее, в ноябре, ансамбль «Теремец» уже становился лауреатом III степени на Московском областном открытом фестивале-конкурсе фольклорных ансамблей и солистов «Добро», проходившем в городском округе Бронницы. Вместе с коллективом ЖДШИ № 1 представляла Варвара Щеглова, которая получила диплом II степени.

