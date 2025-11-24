Жуковская хореографическая студия «Фантазия» получила новое место для занятий

Праздничное событие совпало с переездом студии в новое место. Теперь занятия коллективов будут проходить на базе жуковской средней общеобразовательной школы № 10 в новых и светлых хореографических залах, где юным танцорам будет комфортнее репетировать.

Отметим, что благодаря переезду студии, для детей, проживающих в микрорайоне № 5, стал расширен спектр направленности дополнительного образования.

Коллектив «Фантазия» многократный гран-призер всероссийских и международных конкурсов. В 2025 году «фантазеры» стали Гран-призерами Всероссийского творческого конкурса «Аленький цветочек» в Туле, где выступили 64 участника коллектива от 3 до 13 лет (всего 5 танцевальных групп): 10 конкурсных работ стали лауреатами 1 степени, а 3 — лауреатами 2 степени.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.