Жюри Пушкинского театрального фестиваля вручили сразу два Гран-при

Фестиваль проходил с 17 по 22 ноября на трех площадках г. о. Пушкинский. Спектакли крупнейшего регионального смотра детских и молодежных театров приняли ДК «Пушкино» в Пушкино, ЦДК «Строитель» в микрорайоне Заветы Ильича и основная сцена Пушкинского музыкально-драматического театра в пос. Правдинском.

Впервые в своей истории отбор участников фестиваля проходил в четырех округа Подмосковья: в Пушкинском, Орехово-Зуевском, Наро-Фоминском и в Домодедово.

Всего в отборах участвовали 60 коллективов. В каждом округе для ребят и педагогов проходили учебные занятия, а Пушкинский музыкально-драматический театр показывал спектакль «Севастопольский вальс».

Под руководством Галины Барышниковой проходил опен-колл «Патриотическая драматургия для молодежного театра», результатом которого стало издание сборника пьес, который юношеские театры могут использовать как ориентиры в своей работе.

В финал фестиваля вышли 14 спектаклей молодежных театров из Москвы, Московской и Ярославской областей.

Спектакли фестиваля за время каникул посетили более 3000 зрителей, а учебные занятия — в финальном туре также прошел театральный акселератор — более 400 человек.

Церемония закрытия фестиваля, состоявшаяся в минувшую субботу, была посвящена 90-летию легендарного советского композитора, народного артиста РФ Геннадия Гладкова. Перед зрителями со спектаклем-концертом «Загадочная русская душа» выступили артисты Театра Геннадия Гладкова и заслуженный артист РФ Леонид Серебренников.

Отдельным сюрпризом церемонии стала театральная импровизация в исполнении заслуженного артиста Московской области, артиста мытищинского Театра драмы и комедии ФЭСТ Сергея Гришакова. Он вышел на сцену в роли Константина Станиславского, вызвав удивление и восторг у зрителей.

Как отметила заместитель главы г. о. Пушкинский Елена Панькив, прошедший фестиваль стал не только ярким культурным событием для Подмосковья, но и подтвердил статус Пушкино, как театральной столицы региона.

В торжественной обстановке жюри объявило победителей фестиваля. Лауреатом первой степени стали театральная студия «Сказка» из гор. Пересвет со спектаклем «Бах Бах Бах». Приз зрительский симпатий достался детскому театру-студии «Колесо» из Дмитрова за спектакль «Робин Гуд», режиссер Екатерина Секач.

Степан Болотнов из театральной студии «Сказка» получил приз за лучшую мужскую роль. Диплом за лучшую женскую роль достался Марии Мирон (спектакль «Бесы» студии «Коллаж» из Подольска).

Гран-При в этом году на фестивале было два. Один получила Детская школа искусств — музыкальный театр из Реутова за мюзикл «История Кая, История Герды» по мотивам произведений Г. Х. Андерсена. Режиссер-постановщик — заслуженный работник культуры РФ Ирина Тульчинская. Второй достался театру-студии «Коллаж» из Подольска за спектакль «Бесы» по мотивам повести Ф. М. Достоевского, режиссер Светлана Полянцева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти стараются сделать дома культуры современными и доступными для жителей всех возрастов. Поэтому в регионе реализуется проект «Умный ДК» по трансформации 50 таких учреждений. ДК будут оформлены в едином стиле, здесь запустят новые технологии и онлайн-сервисы, в том числе камеры с искусственным интеллектом.

«„Умный ДК“ — это еще и сопутствующая инфраструктура. Важно, чтобы было где оставить велосипед, зарядить телефон, подключиться к интернету, перекусить. А следить за порядком нам помогают камеры с искусственным интеллектом, которые мы сейчас устанавливаем. Помимо безопасности это еще и возможность анализировать загрузку, чтобы корректировать расписание занятий. Пока в пилоте 50 самых больших наших домов культуры, но в перспективе планируем внедрить новый формат во всем Подмосковье. Важно, чтобы у творческих людей было как можно больше возможностей для самореализации», — рассказал губернатор.