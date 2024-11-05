Жительницы Серпухова стали призерами в областном поэтическом конкурсе

В Драматическом театре «Театральный ковчег в Дубраве» в Сергиевом Посаде состоялся областной творческий турнир «Поэтический ринг», который привлек внимание зрителей и участников из разных уголков Московской области. Участие в нем приняли талантливые жительницы Городского округа Серпухов, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Татьяна Гордон и Ольга Корнаухова достойно представили свой муниципалитет, заняв заслуженные призовые места — 2 и 3 соответственно. Обе женщины не только талантливые исполнительницы, но и активистки клуба «Видящие сердцем» при комплексном центре социального обслуживания и реабилитации «Серпуховский».

Турнир «Поэтический ринг» не только способствовал развитию творческого потенциала участников, но и стал значимым событием в рамках проекта «Активное долголетие», направленного на поддержку активного образа жизни старшего поколения и развитие их творческих способностей. Важно, чтобы подобные мероприятия продолжали проводиться, вдохновляя людей на саморазвитие и самовыражение через искусство.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.