Жительница Ступина выступит в Гранд-финале Всероссийского конкурса «Наследие нации»

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В фестивале-конкурсе приняли участие представители разных жанров народного творчества, которые представили уникальные программы — от традиционных песен и танцев до оригинальных театральных постановок.

Ступино представляла воспитанница структурного подразделения «Металлург» Кира Хрюкина. Она показала номер «Баллада о зенитчицах» и одержала победу в номинации «Художественное слово».

Став лауреатом I степени, Кира получила возможность представлять Ступино в Гранд-финале конкурса в декабре 2025 года.

Конкурс поддерживает и развивает детское и юношеское творчество, повышает профессиональный уровень участников, укрепляет творческие связи между художественными коллективами из разных уголков страны. Фестиваль предоставляет уникальную платформу для обмена опытом и идеями, способствуя дальнейшему развитию искусства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

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