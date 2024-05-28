Жительница Серпухова вышла в финал конкурса «Миссис Мира Россия»

Алия Исаева — блогер, певица, актриса, мотиватор мам «особенных» деток, сама является мамой такого ребенка. Жительнице Серпухова 44 года. Она прошла кастинг конкурса «Миссис Мира Россия» и вышла в финал, который состоится 5 июня, передает пресс-служба администрации городского округа.

«Пока готовилась к творческой части конкурса, записала песню «У долины», которую теперь слушают во всех точка России. Нашла себя в музыке и записала еще ряд песен: «Жар-птица», «Город любви». Все песни — это истории из жизни», — поделилась серпуховичка.

Последние произведения написаны в поддержку женщин и матерей, у которых родные на СВО. Алие Исаевой эта тема знакома: ее супруг — действующий боевой офицер, сейчас находится «за ленточкой».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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