Жительница Химок заняла третье место на Всероссийском конкурсе вокалистов

Елена Тараненко из Химок исполнила песню «Кукушка» из фильма «Битва за Севастополь» и набрала 264 балла из 300 возможных на финальном этапе всероссийского конкурса «Истравидение». В этом году в финале приняли участие 68 солистов из Подмосковья, Москвы, Санкт-Петербурга и еще 13 регионов России.

Елена отметила, что участвовала в конкурсе второй раз. В 2023 году ей не хватило нескольких баллов до звания лауреата, а в этом году она вошла в число призеров. По словам Елены, музыка занимает важное место в ее жизни, и она считает большой честью представлять Химки на конкурсе.

С детства Елена занимается музыкой, окончила музыкальную школу по классу фортепиано. Она также известна зрителям по участию в первом сезоне телешоу «Музыкальная интуиция», где выступала перед звездным жюри.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев дал напутствие подрастающему поколению. Он подчеркнул, что важно преодолевать сложности.

«Пока мы едины — мы непобедимы. Я считаю, что в жизни важно умение чувствовать плечо близкого человека, члена семьи, друга или подругу. А это всегда очень важно, потому что каждый из нас проходит через разные сложности. Кого-то эти сложности ломают, в наши планы ломаться не входит. А это значит, <…> что у каждого человека должен быть характер и единомышленники», — сказал Воробьев в ходе встречи подмосковной молодежи с известным исполнителем SHAMAN.