Жительница Екатеринбурга пожаловалась в прокуратуру на певца SHAMAN
Фото - © РИА Новости
Общественный деятель из Екатеринбурга Екатерина Герлах направила заявление в прокуратуру с требованием проверить певца Ярослава Дронова, известного как SHAMAN. Она убеждена, что рекламные материалы артиста противоречат законодательству, ограничивающему использование заимствований из английского языка, сообщает E1.RU.
Суть претензии
Герлах отметила, что учитывая действующие ограничения на размещение рекламы и вывесок на иностранных языках, а также на англицизмы, необходимо организовать все требуемые проверочные мероприятия в отношении певца. По словам горожанки, ее цель — борьба с двойными стандартами относительно подходом к применению правил.
«У нас ведь обычно законодатель введет новую норму, а о том, как она будет работать, не позаботится. Так и сейчас. Дали команду все перевести на русский язык, убрать англицизмы, а о том, как это сложно будет сделать, не подумали. Я об этом узнала утром 1 марта в фитнес-центре», — объясняет Екатерина Герлах.
Сотрудники администраций и инструкторы в фитнес-центрах тратят много сил, заменяя название «аквааэробика» на «водный танец», а «пол-дэнс» — на «хореографию с шестом».
По словам Герлах, в результате теперь многим предстоит проделать колоссальную работу в сжатые сроки, чтобы избежать штрафов. В конечном итоге страдает клиент, который не может понять, что скрывается под формулировкой «усложненный шаг на платформу», ведь он привык посещать занятия по advanced step.
О законе
Согласно тексту законопроекта, его ключевая задача — «создание в России национально-ориентированной среды, защита русского языка и сокращение применения иностранных и заимствованных слов в публичной сфере». Обоснование звучит масштабно: «Защита и поддержка государственного языка РФ содействуют развитию и взаимному обогащению духовной культуры народов России, сохранению общероссийской гражданской, культурной и языковой идентичности».
Разработчики закона ссылаются, среди прочего, на конституционные поправки 2020 года, которые закрепляют особый статус русского языка как языка народа, формирующего государственность. Сложности возникли не только в спортивных клубах, но и в сфере красоты, а также в творческих организациях.
«Выхожу на улицу и вижу, как с рекламной афиши, написанной вражьей латиницей, на меня улыбается патриотический певец номер один — SHAMAN. Мне всегда казалось странным, что человек поет про то, как он горд тем, что он русский, а псевдоним на латинице. Мне это резало глаз. А еще я очень не люблю двойные стандарты. Раз сказали все русифицировать, пусть все русифицируют и покажут пример, как это сделать. Теперь у SHAMAN есть реальная возможность показать свой патриотизм и оперативно русифицировать свой сценический псевдоним, пусть будет примером русификации для всех россиян», — рассказала Екатерина Герлах.
По ее мнению, в ближайшее время может возникнуть неразбериха с афишами и рекламой музыкальных событий. Проблема в том, что многие зарубежные знаменитости регистрируют названия своих групп в своих странах, и неясно, допускается ли использование их товарных знаков в РФ без перевода на кириллицу.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.