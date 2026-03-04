Жительница Екатеринбурга пожаловалась в прокуратуру на певца SHAMAN

Общественный деятель из Екатеринбурга Екатерина Герлах направила заявление в прокуратуру с требованием проверить певца Ярослава Дронова, известного как SHAMAN. Она убеждена, что рекламные материалы артиста противоречат законодательству, ограничивающему использование заимствований из английского языка, сообщает E1.RU .

Суть претензии

Герлах отметила, что учитывая действующие ограничения на размещение рекламы и вывесок на иностранных языках, а также на англицизмы, необходимо организовать все требуемые проверочные мероприятия в отношении певца. По словам горожанки, ее цель — борьба с двойными стандартами относительно подходом к применению правил.

«У нас ведь обычно законодатель введет новую норму, а о том, как она будет работать, не позаботится. Так и сейчас. Дали команду все перевести на русский язык, убрать англицизмы, а о том, как это сложно будет сделать, не подумали. Я об этом узнала утром 1 марта в фитнес-центре», — объясняет Екатерина Герлах.

Сотрудники администраций и инструкторы в фитнес-центрах тратят много сил, заменяя название «аквааэробика» на «водный танец», а «пол-дэнс» — на «хореографию с шестом».

По словам Герлах, в результате теперь многим предстоит проделать колоссальную работу в сжатые сроки, чтобы избежать штрафов. В конечном итоге страдает клиент, который не может понять, что скрывается под формулировкой «усложненный шаг на платформу», ведь он привык посещать занятия по advanced step.

О законе

Согласно тексту законопроекта, его ключевая задача — «создание в России национально-ориентированной среды, защита русского языка и сокращение применения иностранных и заимствованных слов в публичной сфере». Обоснование звучит масштабно: «Защита и поддержка государственного языка РФ содействуют развитию и взаимному обогащению духовной культуры народов России, сохранению общероссийской гражданской, культурной и языковой идентичности».

Разработчики закона ссылаются, среди прочего, на конституционные поправки 2020 года, которые закрепляют особый статус русского языка как языка народа, формирующего государственность. Сложности возникли не только в спортивных клубах, но и в сфере красоты, а также в творческих организациях.

«Выхожу на улицу и вижу, как с рекламной афиши, написанной вражьей латиницей, на меня улыбается патриотический певец номер один — SHAMAN. Мне всегда казалось странным, что человек поет про то, как он горд тем, что он русский, а псевдоним на латинице. Мне это резало глаз. А еще я очень не люблю двойные стандарты. Раз сказали все русифицировать, пусть все русифицируют и покажут пример, как это сделать. Теперь у SHAMAN есть реальная возможность показать свой патриотизм и оперативно русифицировать свой сценический псевдоним, пусть будет примером русификации для всех россиян», — рассказала Екатерина Герлах.

По ее мнению, в ближайшее время может возникнуть неразбериха с афишами и рекламой музыкальных событий. Проблема в том, что многие зарубежные знаменитости регистрируют названия своих групп в своих странах, и неясно, допускается ли использование их товарных знаков в РФ без перевода на кириллицу.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.