Жительниц Лотошина приглашают отметить международный женский день в парке

В международный женский день 8 марта в лотошинском парке культуры и отдыха состоится большое и красочное мероприятие «Время цвести», сообщает пресс-служба администрации округа.

Все желающие — мамы, бабушки, папы, и, конечно, самые маленькие гости и жители муниципального округа Лотошино могут поучаствовать в мастер-классах, угоститься горячим чаем с вкусностями, пофотографироваться в праздничных тематических инсталляциях, поучаствовать в аромадегустации, спеть вместе с любимыми артистами песни о любви, о весне и о женщинах.

Сотрудница лотошинского парка Екатерина Высоцкая отметила, что в парке в этот день любой человек может приятно провести время и почувствовать праздничное настроение.

«Мы подготовили программу как для взрослых, так и для детей. Ждем всех желающих с 11 утра в субботу 8 марта, активная программа в парке будет проходить до 14 часов. Возрастных ограничений нет», — сказала Высоцкая.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков кардинально выросла.

«Мы радикально увеличили посещение парков, и сейчас на первый план выходит тема поддержки качественного состояния и их календаря: летом это одни мероприятия, а зимой парки также должны работать», — сказал Воробьев.