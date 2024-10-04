Жителям Павловского Посада предлагают принять участие в конкурсе фотографии

Приглашаем жителей и гостей Павлово-Посадского городского округа посетить парки нашего любимого края, с пользой провести время со своими родными и близкими, насладиться атмосферой наступившей осени.

Организаторы активности подготовили подарки для участников «недели лучших фотографий». Поэтому берите с собой телефоны, фотоаппараты и хорошее настроение!

В Павловском Посаде жители и гости округа могут посетить недавно открывшийся парк «Меленки» который располагается на берегу реки Клязьма микрорайона Городок, а также Парк «Дубрава» на улице Чапаева и городской парк культуры и отдыха на улице Кирова.

Фотографии и ссылки на публикации присылайте на почту дирекции парка: parkpp@mail.ru.

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