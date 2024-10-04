Жителям и гостям Ступина покажут «Преступление и наказание» 12 октября

Спектакль, посвященный одному из самых известных романов Федора Достоевского «Преступление и наказание», покажет Ступинский драматический театр 12 октября. Показ состоится на сцене театра юного артиста на Куйбышева в 18:00, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Постановка предлагает зрителю не просто сценическую версию романа, а глубокое погружение во внутренний мир героев. Спектакль представляет собой череду монологов, раскрывающих сложные психологические переживания Раскольникова, Сони Мармеладовой и других персонажей.

«Мы постарались не просто перенести на сцену сюжет романа, а создать атмосферу, в которой зритель сможет прочувствовать всю глубину трагедии, разворачивающейся на глазах. Это не просто спектакль, это путешествие в мир человеческой души», — поделились создатели постановки.

Спектакль будет интересен как поклонникам творчества Достоевского, так и тем, кто только начинает знакомство с его произведениями.

Школьники и студенты смогут посетить спектакль по Пушкинской карте (16+).

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