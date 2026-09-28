Жители Пушкинского округа получили награды фестиваля «Ашукино-ФЭСТ»

Жители Пушкинского округа заняли призовые места на областном фестивале-конкурсе народного творчества «Ашукино-ФЭСТ», который прошел 26 сентября в Ивантеевке, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Десятый областной фестиваль-конкурс «Ашукино-ФЭСТ» прошел во Дворце культуры «Юбилейный». На него подали рекордное количество заявок. Более 500 участников выступили в номинациях «Народное пение» и «Народная хореография». Среди них были хоры, дуэты, трио и танцевальные коллективы со всего Подмосковья.

Ансамбль народной песни «Родничок» из Пушкинского округа стал лауреатом третьей степени. Его солистка Алиса Захарова получила звание лауреата первой степени.

Жюри фестиваля возглавила заслуженная артистка России Марина Девятова. После награждения победителей она выступила с концертом для участников и гостей.

В рамках нацпроекта «Семья» в разных регионах страны открываются пространства для семейного отдыха. А молодым россиянам от 14 до 22 лет доступна Пушкинская карта. Каждый год на нее начисляется 5 000 рублей на билеты в театры, музеи и на концерты, из которых до 2 000 рублей на можно потратить на поход в кино.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.