Жители Павловского Посада могут принять участие в конкурсе рисунков и конкурсе чтецов
Фото - © Администрация Павлово-Посадского г.о.
Фатеевский клуб объявляет конкурс рисунка и конкурс чтецов «Мой город — Павловский Посад». Принимаются работы выполненные в карандаше, в красках и фломастерах на тему Павловского Посада, Родины, родного края, передает пресс-служба администрации муниципалитета.
Работы можно принести в Фатеевский клуб до 25 августа (включительно).
В рамках конкурса чтецов участники могут представить публике стихотворения в двух номинациях:
- Стихи, посвященные Павловскому Посаду;
— Стихи о Родине, о родном крае.
Торжественное награждение дипломами и памятными подарками состоится 25 августа в 14:00 в Фатеевском клубе.
Жюри будет оценивать талант каждого участника по достоинству.
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