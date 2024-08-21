сегодня в 11:10

Жители Павловского Посада могут принять участие в конкурсе рисунков и конкурсе чтецов

Фатеевский клуб объявляет конкурс рисунка и конкурс чтецов «Мой город — Павловский Посад». Принимаются работы выполненные в карандаше, в красках и фломастерах на тему Павловского Посада, Родины, родного края, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Работы можно принести в Фатеевский клуб до 25 августа (включительно).

В рамках конкурса чтецов участники могут представить публике стихотворения в двух номинациях:

- Стихи, посвященные Павловскому Посаду;

— Стихи о Родине, о родном крае.

Торжественное награждение дипломами и памятными подарками состоится 25 августа в 14:00 в Фатеевском клубе.

Жюри будет оценивать талант каждого участника по достоинству.

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