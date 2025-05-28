Жители Химок приняли участие в патриотической игре

В преддверии дня премьеры военной драмы «Брестская крепость» в Российской международной академии туризма провели масштабную патриотическую игру, сообщили в пресс-службе округа Химки.

В мероприятии приняли участие более 70 химчан. В их числе — студенты, преподаватели, волонтёры «Молодой гвардии», представители администрации, а также неравнодушные жители.

С приветственным словом к участникам мероприятия обратились лидеры движения общественной поддержки Олеся Климачёва и Егор Ченюк.

«Важно, чтобы молодёжь не просто знала даты и факты, а чувствовала живую связь с историей. Такие мероприятия помогают понять, что за каждым эпизодом войны — настоящие люди, подвиги, судьбы», — подчеркнула Олеся Климачёва.

В начале мероприятия гостям рассказали об истории фильма «Брестская крепость». Сразу после лекции участники приняли участие в интеллектуальной игре. Завершением встречи стала церемония вручения благодарностей активным жителям за вклад в развитие Химок.

Депутат Химок Алексей Федоров напомнил, что данное мероприятие стало частью масштабной патриотической программы, которую реализуют в Химках с июля прошлого года. Такая работа направлена на укрепление связи между поколениями и воспитание в молодёжи уважения к истории нашей страны, её традициям и достижениям.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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