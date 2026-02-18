Жители Богородского округа посетили концерт «Живи, страна!» в Красногорске

17 февраля делегация из Богородского округа, состоящая из родственников участников СВО, побывала на концерте «Живи, страна!» в ДК «Подмосковье» в Красногорске, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Концерт «Живи, страна!» прошел в ДК «Подмосковье» в Красногорске в преддверии Дня защитника Отечества. Мероприятие организовали при поддержке министерства обороны РФ, правительства Московской области и администрации городского округа Красногорск.

В зале собралось более тысячи зрителей, среди которых была делегация из Богородского округа — 20 человек, включая матерей, жен и детей участников СВО. Каждой женщине вручили букет роз.

С поздравлениями к бойцам и их близким обратились артисты Зара, Сосо Павлиашвили, Алиса Мон, Султан Лагучев, Александр Ломинский, Сергей Избаш, Андрей Куряев, а также военный оркестр 45-й отдельной гвардейской инженерной бригады.

Особенно трогательным стал момент, когда сын сотрудницы Центра СВО Богородского округа вышел на сцену и подарил Заре розу.

С 2024 года в рамках патриотического проекта «Живи, страна!» проведено более 50 концертов для участников СВО и их семей в разных регионах России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что родственники и дети участников специальной военной операции в Подмосковье получают различные меры поддержки, в том числе и в индивидуальном порядке.

«Дети, родители, жены (участников СВО — ред.) сталкиваются с разными сложностями. Мы стараемся помогать и в рамках фонда «Защитники Отечества», и на каждой территории у нас есть семьи, которые мы сопровождаем», — сказал губернатор.