Жителей Щелкова приглашают посетить «Ночь музеев»

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18 мая отмечается Международный день музеев. В этот день в Щелкове состоится всероссийская акция «Ночь музеев», сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Щелковский историко-художественный музей подготовил экскурсии, мастер-классы, и концертную программу.



В историко-краеведческом музее Усадьба Фряново для посетителей подготовили насыщенную программу «Из поколения в поколение. Семейные реликвии».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.