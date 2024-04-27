Жителей Рузы приглашают на концерт «Поющая сказка»
28 апреля в Рузском центре культуры и искусств состоится благотворительный концерт «Поющая сказка», передает пресс-служба администрации городского округа Руза.
Его подготовила артистка клуба военно-патриотической песни «Катюша» Ольга Парецкая, лауреат и дипломант всероссийских и Международных конкурсов.
Она исполнит арии из опер и оперетт.
Начало — в 18:00.
Все вырученные средства пойдут на нужды бойцов, участвующих в СВО.
Всех желающих приглашают по адресу: Руза, Волоколамское шоссе, д. 2.
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