Жителей Рузы приглашают на концерт «Поющая сказка»

сегодня в 11:35

28 апреля в Рузском центре культуры и искусств состоится благотворительный концерт «Поющая сказка», передает пресс-служба администрации городского округа Руза.

Его подготовила артистка клуба военно-патриотической песни «Катюша» Ольга Парецкая, лауреат и дипломант всероссийских и Международных конкурсов.

Она исполнит арии из опер и оперетт.

Начало — в 18:00.

Все вырученные средства пойдут на нужды бойцов, участвующих в СВО.

Всех желающих приглашают по адресу: Руза, Волоколамское шоссе, д. 2.

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