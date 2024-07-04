Жителей Подмосковья пригласили поучаствовать в литературной премии им Пришвина

Идет прием работ на литературную премию имени М. М. Пришвина. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Премия присуждается за талантливые произведения в прозе, получившие общественное признание, посвященные теме любви к родному краю и являющие собой образец духовности и высокой нравственности по следующим номинациям: «Художественные произведения» и «Краеведческо-публицистические произведения».

Премия присуждают авторам, постоянно проживающим на территории Московской области.

На конкурс принимаются произведения, изданные в формате книги, сборника, брошюры, срок публикации которых не превышает трех лет до даты проведения ежегодного конкурса.

Выдвижение произведений и авторов на соискание премии производится

по ходатайству органов государственной власти Московской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, государственных и муниципальных учреждений, общественных организаций, редакций средств массовой информации.

Соискателям премии необходимо представить материалы: произведение (произведения) автора, а также сопроводительное письмо ходатайствующего органа, в котором указываются: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения автора, адрес его места жительства, контактные данные, краткая характеристика литературного творческого пути.

В комплекте материалов также представляется информация, свидетельствующая об общественном признании вклада автора в отечественную литературу: отзывы на произведения автора и публикации о них в прессе, сведения о наличии почетных званий, премий, призов и иных наград, информация о встречах автора с читателями и другие свидетельства участия автора в социально- культурной жизни общества, согласие на обработку персональных данных.

Прием документов от соискателей премии осуществляется в течение 2-х месяцев со дня опубликования информации о проведении конкурса в газете «Ежедневные новости. Подмосковье». Присланные на конкурс произведения не рецензируются и не возвращаются.

Документы принимаются по адресу: 141241, Московская область, г. Пушкино, микрорайон Мамонтовка, ул. Школьная, д. 5 (ГАУК МО «Московская губернская универсальная библиотека»), с пометкой «Конкурс Пришвина», телефон для справок: 8-496-539-13-86 (Гладилина Елена Анатольевна).

Информация о конкурсе размещена на сайте министерства культуры и туризма Московской области: mk.mosreg.ru.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.