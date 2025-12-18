Жителей Орехово-Зуевского округа приглашают окунуться в новогоднюю атмосферу начала XX века

Жителей Орехово-Зуевского городского округа приглашают погрузиться в праздничную атмосферу начала XX века.

Специалисты музея постарались воссоздать праздничную и камерную обстановку, развлечения начала XX века. Гостям предлагают изготовить игрушку в технике чеканки и забрать частичку эпохи с собой. Каждый ребенок получит вкусный шоколад, как в далеком прошлом.

«Не упустите возможность погрузиться в атмосферу Нового года, описанную в повестях классиков. Приходите на „Праздник Елки“ в Доме Оглоблина и откройте для себя праздник с историей. Мы уже зажигаем свечи на Елке, и каждый уголок в Бальной зале наполняется запахом хвои и волшебства. Пожалуйста, берите с собой сменную обувь, приветствуются платья и костюмы», — сообщили в музее.

Количество мест ограничено. Возрастное ограничение 0+

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.