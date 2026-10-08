Жителей Одинцовского округа пригласили на фестиваль «Теплая горка»

Жители Одинцовского округа могут подать заявки на IX Окружной открытый фестиваль солнечных традиций мира «Теплая горка» до 15 октября. Церемония закрытия пройдет 24 октября в культурно-досуговом центре «Барвиха», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

IX Окружной открытый фестиваль солнечных традиций мира «Теплая горка» приглашает жителей Одинцовского округа принять участие в конкурсной программе. Предусмотрены номинации по изобразительному искусству, включая живопись и графику, декоративно-прикладному искусству, росписи, резьбе и рукоделию. Возрастная маркировка — 0+.

Фестиваль проходит в два этапа. Первый — заочный конкурс. Заявки и работы принимают до 15 октября по электронной почте festival@ccbarviha.ru.

Второй этап — торжественная церемония закрытия — состоится 24 октября в 12:00 в МБУК КДЦ «Барвиха» по адресу: поселок Барвиха, дом 39. На церемонии наградят призеров и победителей конкурсной программы.

Подробная информация доступна в Положении о проведении фестиваля.

Национальный проект «Семья» - это поддержка российской семьи на каждом этапе: от рождения и воспитания детей до заботы о людях старшего поколения. В рамках него можно оформить выплаты, взять льготную ипотеку, вести интересную жизнь в любом возрасте, при необходимости получать уход — и многое другое.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.