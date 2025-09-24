Жителей Наро-Фоминского округа приглашают на йогу и спорт в парки

В парках и скверах наших городов и поселений проходят увлекательные мероприятий для всей семьи. Каждый найдет здесь развлечение по душе: творческие мастер-классы, аниматоры, конкурсы, квесты и веселые эстафеты, зарядка, соревнования и турниры, выступления местных творческих коллективов, открытые уроки.

Мероприятия пройдут с соблюдением всех необходимых мер безопасности. Участие во всех активностях — бесплатное.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.