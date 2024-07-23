Жителей Мытищ приглашают на открытие 14-й экспозиции «Импульс.Арт»

Миссия «Импульс.Арт» — создание проактивного сообщества, где каждый сможет реализовать творческий потенциал, получить обратную связь и сформировать свою аудиторию.

Каждый сможет присоединиться к этому великолепному событию, придя на открытие экспозиции «Импульс.Арт» и погрузившись в мир творчества и ярких эмоций вместе с Молодежным центром «Импульс».

Вход свободный. Чтобы быть в курсе всех молодежных событий городского округа Мытищи, можно посетить веб-сайт.

Мероприятие пройдет 26 июля в 16:00 по адресу: МЦ «Импульс», г. Мытищи, ул. Силикатная, д. 12.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.