Жителей Мытищ приглашают на открытие 14-й экспозиции «Импульс.Арт»
Фото - © Пресс - служба Мытищи
В Мытищах 26 июля в Молодежном центре «Импульс» пройдет открытие четырнадцатой экспозиции «Импульс.Арт», передает пресс-служба администрации городского округа.
Миссия «Импульс.Арт» — создание проактивного сообщества, где каждый сможет реализовать творческий потенциал, получить обратную связь и сформировать свою аудиторию.
Каждый сможет присоединиться к этому великолепному событию, придя на открытие экспозиции «Импульс.Арт» и погрузившись в мир творчества и ярких эмоций вместе с Молодежным центром «Импульс».
Вход свободный. Чтобы быть в курсе всех молодежных событий городского округа Мытищи, можно посетить веб-сайт.
Мероприятие пройдет 26 июля в 16:00 по адресу: МЦ «Импульс», г. Мытищи, ул. Силикатная, д. 12.
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