Жителей Мытищ познакомят с творчеством Маяковского для детей

Цикл моноспектаклей о жизни и творчестве Владимира Маяковского продолжит программа «… Мое увлечение — детская литература», рассказывающая о творчестве поэта для детей пройдет в библиотеке имени Д. Кедрина 20 апреля.

«Владимир Маяковский написал более 20 произведений для юных читателей, включая стихотворения, песни, сказки в стихах и фельетоны. Кому не знакомо легендарное «Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха: Что такое хорошо и что такое плохо?» Обращаясь к юному читателю, автор стремился дать ему новый идеал, развенчать и высмеять старое, по-новому представить труд и донести до сознания детей ценность человека, определяемую трудолюбием», — говорится в сообщении муниципалитета.

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