Ребенок просит милостыню: москвича обвинили в эксплуатации сына с аккордеоном

Юрист Анна Левченко в своем Telegram-канале обратилась к жителям Москвы с призывом вызвать полицию из-за возможной эксплуатации девятилетнего ребенка. Его отец заставляет играть на аккордеоне на улицах ради сбора денег и продвижения блога.

По словам юриста, у входа на станцию метро «Коломенская» в Москве она заметила мальчика школьного возраста с картонной табличкой «Играю для вас, коплю на новый концертный аккордеон». Напротив ребенка стоял его отец со штативом и дорогим смартфоном, снимая процесс уличного выступления на камеру.

Общественница возмутилась, что родитель тратит средства на дорогую технику, но при этом заставляет сына часами побираться на тротуаре, выпрашивая средства в кофр.

Как выяснила Левченко по опубликованным отцом материалам в Сети, мальчику девять лет. Видеоролики с его выступлениями систематически выкладываются в блоге.

Отец регулярно усаживает сына с музыкальным инструментом в знаковых локациях Москвы: у стен Кремля, возле Большого театра, в парках и на оживленных пешеходных зонах. В описании профиля указано, что юный исполнитель уже собрал 179 тыс. рублей и поставил цель накопить 865 тыс. на профессиональный инструмент — аккордеон. Также он сам заработал себе на смартфон.

Внимание юриста также привлекли провокационные и унизительные формулировки в описаниях к роликам. Отец снабжает публикации эмоциональными надписями с просьбами о распространении видео, обещаниями заплатить ребенку «по 10 рублей за каждую подписку», а также рассказами о провалах мальчика на музыкальных конкурсах с использованием нецензурной лексики.

По мнению Левченко, отец цинично зарабатывает на эксплуатации собственного сына. В связи с этим она призвала очевидцев при повторной встрече незамедлительно вызывать сотрудников полиции по номеру 112.

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