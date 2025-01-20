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Жителей Лобни приглашают на мероприятия в парках

В парках Лобни запланированы развлекательные и спортивные мероприятия на всю неделю, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Так, 20 января в ЦПКиО лобненцев приглашают на занятия в вокальной студии.

21 января в Лобненском лесопарке пройдет тренировка секции ориентирования с Александром Черноусовым.

22 января гостей ЦПКиО ждут творческие мастер-классы и настольные игры.

23 января гостей Центрального парка и Лобненского лесопарка приглашают на ГОФП (горную общую физическую подготовку) с Александром Черноусовым.

24 января жителей Лобни приглашают на занятия в вокальной студии и скандинавскую ходьбу с Еленой Александровой в ЦПКиО, а в парке «Киово» — на творческий мастер-класс и квест «Мафия».

25 января в Центральном парке организован забег «5Вёрст», ретродискотека «Молоды душою» 50+, и мастер-класс по созданию мягкой игрушки.

26 января на катке в Центральном парке лобненцев ожидает интерактивная анимационная программа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.