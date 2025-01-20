Жителей Лобни приглашают на мероприятия в парках
Фото - © Администрация г.о.Лобня
В парках Лобни запланированы развлекательные и спортивные мероприятия на всю неделю, передает пресс-служба администрации муниципалитета.
Так, 20 января в ЦПКиО лобненцев приглашают на занятия в вокальной студии.
21 января в Лобненском лесопарке пройдет тренировка секции ориентирования с Александром Черноусовым.
22 января гостей ЦПКиО ждут творческие мастер-классы и настольные игры.
23 января гостей Центрального парка и Лобненского лесопарка приглашают на ГОФП (горную общую физическую подготовку) с Александром Черноусовым.
24 января жителей Лобни приглашают на занятия в вокальной студии и скандинавскую ходьбу с Еленой Александровой в ЦПКиО, а в парке «Киово» — на творческий мастер-класс и квест «Мафия».
25 января в Центральном парке организован забег «5Вёрст», ретродискотека «Молоды душою» 50+, и мастер-класс по созданию мягкой игрушки.
26 января на катке в Центральном парке лобненцев ожидает интерактивная анимационная программа.
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