Жителей Королева приглашают на «ЧУDO ФЕСТ»

Участников ждет маркет лучших локальных брендов, интерактивная зона, кукольный спектакль, еда и живая музыка.

Уже стартовал прием заявок на участие в маркете и интерактивной зоне. Подробности можно уточнить здесь.

Начало в 11:00.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.