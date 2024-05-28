Жителей Королева приглашают на «ЧУDO ФЕСТ»
ЧУDO ФЕСТ пройдет в Королеве. Мероприятие состоится 13 июля в Акуловском водоканале, передает пресс-служба администрации городского округа.
Участников ждет маркет лучших локальных брендов, интерактивная зона, кукольный спектакль, еда и живая музыка.
Уже стартовал прием заявок на участие в маркете и интерактивной зоне. Подробности можно уточнить здесь.
Начало в 11:00.
Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.
«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.