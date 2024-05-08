Жителей и гостей Зарайска приглашают на выставку «Пушкин и Виельгорский»

С конца апреля в музее-заповеднике «Зарайский кремль» проходит выставка «Пушкин и Виельгорский», приуроченная к 225-летию со дня рождения А. С. Пушкина. Экспозиция рассказывает об эпохе, называемой «Золотой век русской культуры», и о ближайшем окружении А. С. Пушкина, куда входили люди, жизнь которых связана с Зарайским краем, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Один из ближайших друзей А. С. Пушкина граф Михаил Виельгорский владел имением Сенницы Зарайского уезда. Он и его брат Матвей принадлежали к числу знаменитых просветителей и меценатов. На выставке представлен ряд графических портретов, который вводит зрителя в один из центров культурной жизни Петербурга первой половины XIX века — музыкальный салон Виельгорских. Гостями салона были А. С. Пушкин, Н. В. Гоголь, В. А. Жуковский, П. А. Вяземский, В. А. Соллогуб, Н. М. Карамзин и многие другие. В салоне выступали М. И. Глинка, Ф. Лист, Г. Берлиоз, Р. Шуман.

Концепция выставки выстроена вокруг центральной инсталляции, посвященной истории создания поэмы «Медный всадник». Считается, что именно граф Михаил Виельгорский рассказал поэту историю об ожившем всаднике, вдохновившую Пушкина на написание этого произведения. Граф сочинял романсы на стихи поэта, был в числе первых слушателей драмы «Борис Годунов». В последние годы жизни Пушкина их дружба стала особенно крепкой, поэтому Виельгорский был в числе опекунов над детьми и имуществом поэта после его трагической гибели.

Выставка организована в партнерстве с Государственным музеем А. С. Пушкина и Государственным мемориальным музыкальным музеем-заповедником П. И. Чайковского, а также Государственным музеем истории российской литературы имени В. И. Даля, Русским музеем, Государственным музеем истории Санкт-Петербурга, Институтом русской литературы (Пушкинским Домом) Российской академии наук, Объединенным мемориально-художественным музеем-заповедником «Усадьба «Мураново» имени Ф. И. Тютчева и народных художественных промыслов «Усадьба Лукутиных», Рыбинским государственным историко-архитектурным и художественным музеем-заповедником.

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