Жителей и гостей Зарайска приглашают на активности в парке на этой неделе

Зарайский центральный парк культуры и отдыха центра досуга «Победа» объявляет о начале недели активных мероприятий, приглашая жителей и гостей города принять участие в разнообразных событиях, сообщает пресс-служба администрации округа.

В программе запланированы спортивные игры, конкурсы и эстафеты в рамках детской оздоровительно-спортивной программы «А ну-ка все вместе», а также вечерние квизы и викторины в парковой мастерской.

Организаторы мероприятия уверены, что подобные активности помогут создать атмосферу дружбы и единства среди участников. «Мы хотим, чтобы жители и гости города могли весело провести время вместе, укрепить семейные и дружеские связи, а также активно отдохнуть на свежем воздухе», — отметила представитель центра досуга «Победа».

Кроме того, в программе предусмотрена семейная анимационная программа, которая обеспечит развлечение для всех возрастов. Участники смогут не только проявить свои спортивные навыки, но и попробовать себя в интеллектуальных играх.

В случае изменения погодных условий возможны корректировки даты и времени проведения мероприятий. Организаторы рекомендуют уточнять информацию о предстоящих событиях в социальных сетях парка.

Возрастные ограничения отсутствуют.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков кардинально выросла.

«Мы радикально увеличили посещение парков, и сейчас на первый план выходит тема поддержки качественного состояния и их календаря: летом это одни мероприятия, а зимой парки также должны работать», — сказал Воробьев.