Жителей и гостей Серпухова приглашают на выставку живых бабочек

В музейно-выставочном центре г. о. Серпухов проходит выставка живых бабочек. Выставка завершится 7 июля 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма Московской области.

В рамках экспозиции посетители выставки увидят процесс появления бабочки на свет, их кормления, а также смогут подержать насекомых в руках, чтобы сделать фотографии. Помимо живых бабочек, будут представлены картины на крыльях бабочек, картины маслом, дополненные засушенными насекомыми и энтомологическая коллекция.

Подробности — на сайте центра.

Музейно-выставочный центр оснащен современными технологиями и позволяет увидеть посетителям до пяти разных выставок одновременно. При этом центр располагает обширной экспозиционной площадью и участвует в организации крупномасштабных проектов, ярмарок и фестивалей.

Мероприятие проходит при информационной поддержке министерства культуры и туризма Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.