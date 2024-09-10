Жителей и гостей Серпухова приглашают на праздник «День осенних пирогов»

В рамках «Дня осенних пирогов» каждый гость сможет побывать на экскурсии в музее. А чаепитие с ароматным осенним пирогом станет изюминкой программы.

Организаторы подготовили захватывающие конкурсы и викторины, предусмотрен аукцион, где можно будет выиграть не только ценные подарки, но и самые вкусные пироги.

«День осенних пирогов» в Серпуховском историко-художественном музее — это не только возможность весело и с пользой провести время, но и отличный способ погрузиться в культурную атмосферу региона, ощутить его дух и традиции.

Мероприятие начнется 14 сентября в 14:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.