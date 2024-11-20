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Жителей и гостей Рузского округа приглашают на спектакль «Оскар и Розовая Дама»

В Молодежном центре 20 ноября театральная студия «Волшебство» из Дороховского дома культуры представит спектакль «Оскар и Розовая Дама» по роману Эрика-Эмманюэля Шмитта, сообщает пресс-служба администрации Рузского горокруга.

Участники студии представят свое виденье истории о вдохновляющей силе дружбы, вере, ценности каждого прожитого дня и о том, как много любви и добра может вместить даже короткая жизнь.

Спектакль «Оскар и Розовая Дама» театральной студии «Волшебство» — это трогательная история о дружбе, вере и ценности каждого прожитого дня. Режиссеры предлагают свое видение романа Эрика-Эмманюэля Шмитта, рассказывая о короткой жизни Оскара и его дружбе с Розовой Дамой.

Посетить спектакль могут все желающие — никаких билетов и цен, вход бесплатный. Возрастное ограничение: 12+.

Мероприятие состоится в Молодежном центре в 12:00 по адресу: Руза, Микрорайон, 10.

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