Жителей и гостей Подмосковья приглашают на выставку «Эволюция моды»

Выставка «Эволюция моды» открылась в Ступинском историко-краеведческом музее. Экспозиция рассказывает, как менялся женский костюм в течение нескольких веков. Посетить выставку можно до 10 августа, сообщает пресс-служба администрации горокруга Ступино.

Инициаторами создания и авторами выставки стали ступинские историки Юлия Леснова и Александра Кормачева. На подготовку мероприятия ушло более 6 месяцев.

Открыла выставку ученый секретарь Ступинского историко-краеведческого музея Юлия Леснова.

«Передвижная выставка „Эволюция моды. Женский костюм в Среднем Поочье с каменного века до наших дней“ приглашает гостей совершить увлекательное путешествие сквозь века, проследив, как менялись образы и предпочтения жительниц Южного Подмосковья. Проект создан при поддержке фонда президентских грантов. За последние полгода, которые путешествует эта выставка по городам региона, разрослась коллекция вееров, появилось несколько новых платьев», — сказала Леснова.

Вниманию посетителей предложено 14 исторических реконструкций и этнографических подлинников костюмов, относящихся к разным историческим эпохам. Самая древняя реплика — женское одеяние каменного века. Такие костюмы носили жительницы Среднего Поочья 25 тыс. лет назад.

На выставке можно увидеть костюмы бронзового века, Дьяковской культуры, средневековья. Коллекция состоит из платьев времен Петра I и Екатерины II, а также костюмов XIX, XX и начала XXI столетий.

Гости музея смогут проследить преемственность поколений и смену культурных пластов во времени, технологические достижения каждой эпохи.

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