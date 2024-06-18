Жителей и гостей Ногинска приглашают на выставки работ театральных художников

В рамках первого театрального фестиваля «Учитель и ученики», который проходит в Ногинске, работают выставки театральных художников, скульпторов, графиков и сценографов. Экспозиции открыты в Ногинском музейно-выставочном центре и Московском областном театре драмы и комедии, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В Ногинском музейно-выставочном центре представлена выставка «Трансформация после Брейгелей» работ Александра Рукавишникова — скульптора, народного художника РФ, главного художника Московского театра Олега Табакова. В Московском областном театре драмы и комедии работают выставки «Непоследние люди империи» советского и российского художника, иллюстратора и писателя Бориса Жутовского, а также выставка театрального костюма и макета.

Основатель Музея Актуального Реализма Виталий Вавилин отметил, что Борис Жутовский создал более трехсот портретов современников, среди которых Иосиф Бродский, Владимир Высоцкий, Булат Окуджава, Андрей Сахаров и другие. Жутовский был знаком с современниками лично — это позволило ему передавать через портрет не только внешнее сходство, но и характер. На выставке представлены портреты людей, олицетворяющих культурный пласт нашей страны второй половины XX века.

На выставке театрального костюма и макета посетители могут увидеть работы художника Евгения Додонова, театрального художника Вадима Рындина, графика и сценографа Василия Шухаева, художника театра и кино Бориса Альмедингена, графика и художника-постановщика Юрия Доломанова.

В Министерстве культуры и туризма Подмосковья напомнили, что фестиваль завершается 19 июня. Выставочная программа является одной из составляющих программ фестиваля «Учитель и ученики».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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