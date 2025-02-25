Жителей и гостей Мытищ приглашают на масленичные гуляния

Масленицу отметят в Мытищинских парках. Организаторы отмечают, что празднование будет ярким и запоминающимся, сообщает пресс-служба администрации округа.

Парк Мира украсят традиционными солнышками, появятся интересные фотозоны и декорации с различными представлениями. Будут работать и ярмарки, где можно попробовать традиционные угощения и купить сувениры. Мероприятия состоятся 2 марта.

В парке Яуза гости смогут развлечься на игровой программе «Масленичный догоняй» и принять участие во флешмобе «Масленичный хоровод», а также покататься на пони.

В парке Ветеранов пройдет мастер — класс по изготовлению символа масленицы «Яркое солнышко» и игровая программа «Масленичный догоняй».

В парке Мира праздник начнется театрализованным шествием «Шуми, гуляй, весну встречай!». Гостей парка будет ждать большое количество интерактивных программ и концертная программа «Любо-мило».

В каждом парке будет работать чайная станция «Масленичное чаепитие». На Масленице будет возможность окунуться в атмосферу традиционных гуляний прошлого и узнать много интересного.

Возрастное ограничение: 0+.

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