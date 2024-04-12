Жителей и гостей Люберец приглашают на выставку «От Владивостока до Мурманска»

В музейно-выставочном комплексе городского округа Люберцы проходит выставка живописи «От Владивостока до Мурманска». Ее авторами являются две подмосковные художницы — Татьяна Колупаева и Анастасия Удова. Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма Московской области.

Художницы являются членами Союза Художников РФ Московского областного отделения. На их работах изображены моря, корабли, берега и городская жизнь. Картины Татьяны за последние годы охватывали такие локации, как Приморский край, Дагестан, Адыгея, Кольский полуостров, а полотна Анастасии отличаются изображениями портов, ледоколов и полярных морских путей.

Выставка завершится 5 мая 2024 года. Подробности — на сайте комплекса.

Муниципальное учреждение культуры «Музейно-выставочный комплекс» создано в 2018 году. В нем объединены три учреждения культуры: Люберецкий Краеведческий музей, музей истории и культуры поселка Малаховка и Люберецкая Картинная галерея.

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