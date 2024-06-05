Жителей и гостей Коломны приглашают на выставку «История в лицах»

В Коломенской картинной галерее «Дом Озерова» проходит выставка «История в лицах» в рамках проекта «История в деталях». Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма Московской области.

В экспозиции представлена автолитография «А. Пушкин» Анатолия Давыдова из музейного фонда МБУ «Коломенская картинная галерея «Дом Озерова». Давыдов является заслуженным художником РФ и одним из самых талантливых отечественных портретистов. В его серию графических литературных портретов вошли портреты выдающихся деятелей русской культуры.

Выставка завершится 30 июня 2024 года. Подробности — на сайте галереи.

В Коломенской картинной галерее на данный момент работают 3 выставочных зала для сменных выставок. В них регулярно представляют произведения живописи, графики, скульптуры, художественной фотографии и народного творчества.

Мероприятие проходит при информационной поддержке министерства культуры и туризма Московской области.

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