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Жителей и гостей Бронниц приглашают на большую игротеку 16 марта

Библиотечно-информационный и досуговый центр города Бронницы приглашает всех желающих на большую игротеку — в мир увлекательных и захватывающих игр, сообщает пресс-служба администрации округа.

Игротека — это отличная возможность собраться с друзьями или провести время с семьей в атмосфере веселья. Участники смогут попробовать лучшие настольные игры, которые подходят каждому — от стратегий до конкурсов.

Мероприятие состоится 16 марта, в воскресенье, в 16:00 по адресу: г. Бронницы, ул. Советская, д. 71. Вход свободный. Возрастные ограничения: 6+.

Более подробную информацию можно получить, позвонив по номеру телефона: +7 (496) 464-41-47.

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