Житель Реутова стал лауреатом Межнационального поэтического фестиваля

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сегодня в 18:41

В Москве в рамках проведения мероприятий, посвященных году семьи прошел «Межнациональный поэтический фестиваль Московского дома национальностей». Благодаря своему таланту одним из лауреатов фестиваля стал житель городского округа Реутов Ринат Камалиев, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Ринат работает в сфере связей с общественностью, но поэзия — главное его увлечение. В конкурсную программу автор представил стихотворения, посвященные семейным ценностям и любви к Родине.

Из 70 финалистов лауреатами фестиваля стали всего 15 человек, среди которых и Ринат.

Помимо конкурсной программа, реутовчанин также выступил в качестве приглашенного эксперта, проведя литературно-философскую лекцию в рамках фестиваля.

Межнациональный поэтический фестиваль ГБУ «МДН» направлен на содействие объединению и развитию культурных связей, на обеспечение сохранения и приумножения духовного и культурного потенциала, на воспитание литературного и художественного вкуса, на пропаганду поэтического художественного слова. Задача мероприятия — открытие новых имен, поддержка и стимулирование творческих инициатив современности, создание условий для их публичного высказывания.

К участию в фестивале были приглашены школьники, студенты, представители национально-этнических молодежных объединений и землячеств, любители поэзии, пишущие на русском или родном языке в переводе на русский язык.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.