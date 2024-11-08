Житель Подмосковья выиграл международный конкурс пианистов в Китае

Житель Щелкова Филипп Лынов стал победителем Международного конкурса пианистов в Сямене — Xiamen International Piano Competition 2024 (Китай). В этом году к участию в состязании было допущено 34 пианиста со всего мира, рассказали в пресс-службе министерства культуры и туризма Московской области.

Филипп закончил детскую музыкальную школу городского округа Щелково, класс Анны Захаровой, и с отличием Московскую государственную консерваторию имени П. И. Чайковского. Далее продолжил повышать мастерство в Кельнской Высшей школе музыки и танца. Он является лауреатом множества международных конкурсов, а также представителем федерального проекта «Русская Фортепианная Школа». В копилке побед музыканта первые премии на состязаниях имени И. Падеревского в Быдгоще (Польша, 2019) и в Такамацу (Япония, 2023).

Международный конкурс пианистов в Китае состоял из двух туров: в первом туре каждый представлял сольную программу, во втором туре необходимо было исполнить две части: сольную и камерную. В финале конкурса Филипп исполнил фортепианный концерт № 2 Сергея Прокофьева и получил первую премию, турне по Китаю и запись компакт-диска.

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