Женщины смогут бесплатно посетить Красногорский филиал Музея Победы 8 март

8 марта вход в Красногорский филиал Музея Победы будет бесплатным для всех женщин. Музей будет работать с 10:00 до 18:00, сообщила пресс-служба музея.

«В Международный женский день мы также подготовили для жителей и гостей города специальную программу, которая начнется в 12.00. В честь 8 Марта посетителей ждут тематическая экскурсия, праздничная викторина, а также возможность ознакомиться с нашими выставками и экспозицией», — отметила директор Красногорского филиала Музея Победы Светлана Любенкова.

В 12:00 специалисты Красногорского филиала Музея Победы проведут тематическую экскурсию «Женские лица Победы». Посетители услышат истории женщин — участниц Великой Отечественной войны, внесших большой вклад в победу над нацизмом. Среди героинь — разведчица диверсионной группы Зоя Космодемьянская, санинструктор стрелковой дивизии Гуля Королева, партизанка, разведчица и диверсантка Вера Волошина, врач, начальник санитарной части Красногорского лагеря для военнопленных № 27 Наталья Магнитова (Радуцкая), разведчица, журналистка, переводчица на Нюрнбергском процессе Галина Хромушина.

В 13:30 состоится праздничная викторина с призами, посвященная героизму и самоотверженности советских женщин на фронтах Великой Отечественной войны и в тылу. Стать ее участниками смогут и взрослые, и дети.

Кроме того, посетители смогут познакомиться с уличной выставкой «Красногорский рубеж», рассказывающей о вкладе красногорцев в Великую Победу. Также в экспозиции музея продолжит работать временная выставка «Хранители реликвий», посвященная дарителям и меценатам, благодаря которым была собрана значительная часть фондовой коллекций музея.

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