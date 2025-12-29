Жена Гены Букина из «Счастливы вместе» намекнула на избиения со стороны мужа

Развод актера Виктора Логинова, сыгравшего Гену Букина в сериале «Счастливы вместе», сопровождается громким заявлением его жены Марии Гуськовой. В своих откровениях, опубликованных в социальных сетях, девушка намекнула на насилие и оскорбления, имевшие место в их браке, сообщает Telegram-канал «112» .

Гуськова со слезами на глазах сообщила о подаче заявления на расторжение брака, выразив надежду на достижение мирового соглашения с Логиновым. Она описала свое эмоциональное состояние как крушение всех надежд и мечтаний.

«Всем привет! Сегодня я хотела бы записать информативное такое видео. К концу 2025 года я поняла, что за все эти шесть лет я очень хорошо научилась оправдывать человека, но не научилась защищать себя. Я хочу разбить свои иллюзии, свои надежды, свои мечты о будущем, которого нет и быть не может. Я устала ждать, я устала терпеть, прощать предательство, вранье», — сказала Гуськова.

Жена Логинова утверждает, что актер уже около полутора месяцев состоит в новых отношениях, что, по ее мнению, является предательством, так как предыдущие отношения официально не завершены. Она также поделилась, что из-за сильного стресса ее вес критически снизился, и ей приходится принимать лекарственные препараты. В своем сообщении она упомянула и о физическом насилии, которое ей пришлось пережить, отметив, что многие женщины сталкиваются с подобным.

Виктор Логинов пока воздерживается от комментариев по поводу сложившейся ситуации. Этот брак был для него четвертым по счету.

