Ждал «большую победу»: сын Золотовицкого до последнего верил в выздоровление отца

Сын Золотовицкого незадолго до смерти отца выразил надежду на его выздоровление

Алексей Золотовицкий, сын знаменитого российского актера Игоря Золотовицкого и звезда сериала «Филфак», незадолго до кончины отца поделился в соцсетях надежной на «большую победу» в 2026 году, сообщает «Царьград» .

Молодой человек не стал раскрывать подробности публикации. Сейчас же поклонники актера уверены, что Алексей таким образом намекал на выздоровление своего отца.

«Если предстоящий год окажется лучше предыдущего, это будет большая победа. Поэтому вооружаюсь Мачете Мирного Добра, чтоб рассекать джунгли болезней и озлобленности», — писал Золотовицкий-младший.

Заслуженный артист России Игорь Золотовицкий ушел из жизни 14 января в возрасте 64 лет. Он был госпитализирован в хирургическое отделение из-за обострения онкологического заболевания. Родные знали о его болезни уже давно. В течение последнего месяца его спектакли отменялись.

Прощание с выдающимся артистом состоится в МХТ им. Чехова, где он прослужил более 40 лет. Дата проведения церемонии — 17 января.

