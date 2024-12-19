Заветные желания юных мытищинцев исполнятся в Новый год

Торжественное открытие одной из самых добрых акций «Елка желаний» состоялось в администрации Мытищ, передает пресс-служба муниципалитета.

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая, приветствуя участников мероприятия, отметила: «Мы — всего лишь помощники Деда Мороза и Снегурочки, но наша главная цель — сделать так, чтобы мечты наших замечательных детей сбылись».

К участию в акции также присоединились председатель окружного Совета депутатов Андрей Гореликов и сотрудники различных ведомств. Они помогут исполнить заветные желания детей из семей бойцов, погибших в зоне проведения специальной военной операции.

Следуя традиции, все подарки торжественно передадут Деду Морозу. Он доставит их по нужному адресу, чтобы праздник у детей получился по-настоящему волшебным и сказочным. Акция «Ёлка желаний» вновь станет ярким событием в жизни городского округа Мытищи, напоминая каждому о ценности милосердия и взаимовыручки.

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