Завершается производство фильма «Влюбленные в математику»

Герои фильма — молодые, увлеченные, талантливые, меняющие мир к лучшему, не представляющие свою жизнь без науки и смотрящие на мир сквозь призму математики.

«Друзья, мы выходим на финишную прямую! Заканчивается наше увлекательное путешествие в мир математики! Мы завершаем съёмочный период документального фильма „Влюблённые в математику“. И совсем скоро наши герои — учёные поделятся своими историями, расскажут о том, как математика помогает решать сложные задачи, как вдохновляет на новые идеи и как открывает новые горизонты для исследователей», — говорится в сообщении.

Режиссером фильма является Ольга Ажнакина. В ролях: Александр Гасников, Александр Безносиков и Данина Двинских.