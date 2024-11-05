Заслуженный коллектив Клина поучаствовал в концерте памяти Александра Градского

3 ноября в театре «Градский Холл» прошел ежегодный концерт «Любимые песни Александра Градского», посвященный творчеству Маэстро. В концерте участвовали солисты труппы театра. Клинский образцовый детский хор «Мандрагора» исполнил «Колыбельную» Александра Градского из кинофильма «Романс о влюбленных». А вместе с участницей второго сезона проекта «Голос» Полиной Конкиной исполнил «Молитву», сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Концерт проходил в день рождения Александра Борисовича. А этот год является особенным: маэстро исполнилось бы 75 лет. Кстати, для нас это событие тоже является юбилейным. Мы уже 25 лет исполняем „Колыбельную“, и 10 лет — „Молитву“. Песни требуют колоссального эмоционального напряжения, и наш детский хор с этой серьезной задачей справился», — поделилась руководитель Образцового детского хора «Мандрагора», Заслуженный работник культуры РФ Елена Уманская.

Образцовый детский хор «Мандрагора» и Александр Градский тесно сотрудничали с 2000-х годов. Коллектив участвовал в записи песен маэстро и выступал на открытии его театра. Народный артист отмечал искреннее и светлое певческое мастерство воспитанников Клинской детской школы искусств, и часто называл коллектив «хором ангелов».

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